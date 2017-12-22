В Житковичском районе находящийся в долгах колхоз купил Land Cruiser

В Житковичском районе увязшее в долгах сельхозпредприятие купило себе Land Cruiser.

Быть сдержаннее в расходах призвала финансовая милиция руководителя одного из хозяйств Житковичского района. Руководитель сельхозпредприятия, несмотря на закредитованность и долги, приобрел за казенный счет автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» 2012 года выпуска.

Сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области обратили внимание на покупку по одной лишь причине. Уж больно расточительной она выглядела на фоне положения дел сельхозпредприятия.

Неустойчивая платежеспособность, просроченная задолженность перед банками под гарантии органов власти и платежам за энергоресурсы. Однако это не помешало руководителю выделить из средств хозяйства более 57 тысяч рублей на покупку «Toyota».

При этом на балансе предприятия уже был исправный автомобиль, причем тоже «Toyota Land Cruiser», правда, 2008 года выпуска.

За нерациональные траты, нарушающие порядок приобретения служебных легковых автомобилей, главу хозяйства в итоге оштрафовали на 13,8 тысяч рублей.