Ремонт поломавшегося моста в Житковичском районе займет от полутора до двух лет
- 20 декабря 2017, 13:01
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Места: Житковичи (336)
Метки: Происшествия (11334), Область (4914)
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