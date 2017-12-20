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Ремонт поломавшегося моста в Житковичском районе займет от полутора до двух лет

  • 20 декабря 2017, 13:01
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Временный мост вместо понтонного на участке возведут лишь в первом полугодии 2018-го.

Реконструкция моста через реку Припять между городами Житковичи и Туров начнется в следующем году и займет полтора-два года, сообщил Sputnik начальник управления эксплуатации автомобильных дорог РУП «Гомельавтодор» Сергей Мозгов.

В начале декабря мост через Припять между Житковичами и Туровом треснул: движение через него пришлось перекрыть из-за угрозы обрушения, а в ста метрах был сооружен понтонный мост. Специалисты еще не приступили к реконструкции моста.

«Реконструкция моста через реку Припять на участке автомобильной дороги Р-88 между городами Житковичи и Туров начнется в 2018 году после разработки соответствующей проектно-сметной документации», — заявили Sputnik в «Гомельавтодоре».

По словам представителей предприятия, вид ремонта и способ демонтажа поврежденного пролетного строения сейчас не определен (проектное решение в стадии проработки).

«Реконструкцию данного моста планируется выполнить за полтора-два года», — отметил Мозгов.

Вместо понтонного моста строители обещают возвести временный, однако произойдет это, по заявлениям представителя «Гомельавтодора», лишь в первом полугодии 2018-го.

В то же время эксперты отмечают, что понтонный мост может работать лишь до тех пор, пока реку не сковали льды. После этого пользоваться понтоном будет нельзя. Как будет решен вопрос с переправой через Припять на период невозможности пользования понтонным и отсутствия временного моста — пока не известно.


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Места: Житковичи (336)

Метки: Происшествия (11334), Область (4914)

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