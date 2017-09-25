В Житковичах за уклонение от армии судят призывника с плоскостопием 3-й степени и артрозом

25-летний Виктор по данным всех медицинских обследований имел противопоказания, по которым освобождают от военной службы. Однако молодой человек получил повестку в районный военкомат, а затем — и в суд...

Приключения бравого солдата Швейка в райвоенкомате

Виктор закончил школу в Житковичах, затем учился в гомельском БелГУТе. Во время учебы призыву он не подлежал. Потом работал в России, затем женился и стал постоянно проживать и работать в Гомеле. Сначала Виктор имел отсрочки от призыва, но в этом году вопрос армейской службы стал, как говорится, «ребром».

Несмотря на то, что сейчас можно призываться по месту фактического проживания, Виктора почему-то решили забрать в армию по месту прописки. И этой весной он был направлен на прохождение медкомиссии в Житковичском райвоенкомате. По ее итогам врачи назначили ему дополнительное обследование в неврологическом отделении Мозырской городской больницы, где компьютерная томография и показала у молодого человека кисту головного мозга.

Еще ранее доктора выявили у парня плоскостопие 2-й степени. По поводу этого заболевания его направили также на дополнительное обследование в Житковичской городской больнице. По словам Виктора, рентген стоп ему делали, поочередно ставя ноги на табуретку. Призывник считает, что при его росте около 2 метров и весе под 100 килограмм при таком положении практически не учитывается обычная нагрузка на стопы. Но медики сказали, что иным образом сделать снимки им не позволяет оборудование. В итоге рентген показал у него плоскостопие уже не 2-й, а более легкой 1-й степени.

Вернувшись с этим заключением к хирургу из районной призывной комиссии, Виктор спросил у врача — может ли быть такое, что бы плоскостопие само по себе стало проходить? Ведь вся медицинская литература говорит о том, что такого рода деформации стопы могут только усиливаться — никак не «рассасываться»? По словам призывника, медик только пожал плечами: «В Гомеле разберутся».

Виктор говорит:

— Молодая врач в медицинской комиссии Житковичского райвоенкомата посмотрела и результаты моей томографии из Мозыря. После чего сказала мне, что киста головного мозга не может являться причиной сильных головных болей, на которые я жаловался. Сами же эти причины они сейчас выяснять не будут. А затем поставила мне отметку — «Годен».

Как тут не вспомнить легендарного бравого солдата Швейка из одноименного произведения Ярослава Гашека: «Через некоторое время его разбудили и отвели в кабинет для освидетельствования, где Швейк, стоя совершенно голый перед двумя врачами, вспомнил славное время рекрутчины, и с его уст невольно сорвалось:

— Tauglich! /Годен! (нем.)»

«В Гомеле разберутся...»

29 мая призывника признали годным, а уже 31 мая он должен был явиться в военкомат для отправки к месту службы. Но 30 мая молодой человек пишет жалобу на неправомочное решение районного военкомата в Гомельскую областную призывную комиссию, надеясь, что в Гомеле действительно «разберутся». Как говорит Виктор, согласно действующему законодательству, до рассмотрения жалобы отправлять в армию его не имеют права.





Призыв закончился 1 июня, областная призывная комиссия закончила свою работу, и ответ от нее Виктор получить не успел. Но уже ко 2 июня материалы на него были отправлены в районную прокуратуру в связи с возбуждением уголовного дела «за уклонение от призыва на воинскую службу».

Правда, вскоре Виктору позвонил по его жалобе заместитель председателя Гомельского облисполкома и попросил явиться на дополнительное обследование в Гомельскую областную больницу.

И гомельские медики отнеслись к своей работе очень тщательно. На наличие кисты головного мозга проверили с помощью более точной магнитно-резонансной томографии. И поставили диагноз: «Здоров». МРТ никакой кисты в голове у призывника не обнаружило — то ли компьютерная программа при первом обследовании дала сбой, то ли еще что.

Не менее старательно врачи разбирались и с плоскостопием. И тут были получены не менее поразительные итоги. Всего в областной больнице было сделано 18 рентгеновских снимков: не только стоп, но и всех костей ног, до поясницы. В результате было установлено — у парня нет плоскостопия ни 1-ой, ни 2-ой степени. Нет, он страдает плоскостопием наиболее тяжелой, 3-й степени. Да еще и осложненным таким не простым заболеванием, как артроз.









Существующий перечень медицинских противопоказаний прямо относит плоскостопие 3-й степени к числу заболеваний, с которыми в армию не призывают. Но вскоре после прохождения обследования против Виктора было возбуждено уголовное дело по ст. 435 за уклонение от мероприятий призыва.

Тогда призывник самостоятельно явился в областной военкомат для выяснения судьбы его жалобы. По мнению Виктора, существующие правила велят отменить решение о его призыве. Но все обернулось по-другому. Его жалобу направили для рассмотрения в Житковичский РВК — тот самый, на который он жаловался.

18 сентября в Житковичах состоялось судебное заседание по делу «уклониста». Как рассказывает подсудимый, государственное обвинение ставит ему в вину то обстоятельство, что он был обязан явиться на призыв по повестке и сообщить о направлении соответствующей жалобы в вышестоящую инстанцию. Только в этом случае он считался бы не «уклоняющимся».

Защищаясь, Виктор говорит, что в законодательстве нигде прямо не сказано, что о подаче жалобы надо сообщать путем личной явки. А он уведомил военкомат об этом письменно, практически вместе с жалобой отправив туда соответствующее письмо. Документальное подтверждение отправки этой корреспонденции у него имеется. Уведомление же в военкомат он составлял с помощью квалифицированных юристов, вычитывая его до каждой запятой.

Также 31 мая, в день призыва, в 4 утра Виктору позвонили домой из райвоенкомата и спросили о причине неявки. Призывник назвал в качестве таковой подачу жалобы.

— В суде государственный обвинитель мне сказал, что о подаче жалобы я должен был сообщить иным способом. Когда же я спросил: «Каким именно?», то мне ответили, что я не имею права задавать вопросы гособвинению, — рассказывает Виктор.

Но все же судебное заседание было отложено для дополнительного разбирательства. Теперь в суд вызывается ряд свидетелей, в том числе и медики, проводившие различные обследования призывника. Следующее заседание должно состояться 25 сентября. Виктору угрожает штраф до 100 базовых либо лишение свободы.

Безусловно, в подобных историях далеко не все бывает просто. И хорошо известно, что в последнее время действительно возросло количество молодых людей, разными способами уклоняющихся от своей «почетной обязанности» служить в армии. Но едва ли росту патриотических настроений поспособствует недавнее исключение из трудового стажа срока срочной службы в рядах Вооруженных Сил РБ.

Еще Виктор рассказывает, что в один день с ним аналогичную жалобу по точно такой же ситуации подал призывник из Витебской области. Они переписывались и консультировали друг друга в социальных сетях. Этого юношу с точно таким же заболеванием также хотели забрать в армию. Но вскоре после подачи им жалобы от прохождения срочной службы освободили и выдали военный билет.

Сам Виктор говорит:

— Я был не против службы в армии. Но если по состоянию здоровья меня должны признать негодным, и по закону я должен быть освобожден, то ведь закон должен исполняться?

Как неоднократно сообщалось в СМИ, в этом году постановлениями Минздрава и Минобороны РБ из перечня заболеваний, ограничивающих службу в армии, исключен ряд позиций. В частности, теперь призыву подлежат молодые люди с язвенной и гипертонической болезнью, сколиозом и другими заболеваниями на определенной стадии.