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В Житковичском районе против пенсионера возбуждено уголовное дело за хранение обреза

  • 20 сентября 2017, 15:47
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Житковичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.295 УК Беларуси в отношении местного жителя, пенсионера, за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщили БелТА в МВД Беларуси.

В прошлом месяце сотрудниками отдела Департамента охраны и следственно-оперативной группы РОВД у пенсионера был обнаружен обрез малокалиберной винтовки ТОЗ-8. Номер и год выпуска оружия установить не удалось.

Ранее мужчина 1955 года рождения уже был судим.


Валерий Сидорчик, БелТА

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