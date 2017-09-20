В Житковичском районе против пенсионера возбуждено уголовное дело за хранение обреза

Житковичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.295 УК Беларуси в отношении местного жителя, пенсионера, за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщили БелТА в МВД Беларуси.

В прошлом месяце сотрудниками отдела Департамента охраны и следственно-оперативной группы РОВД у пенсионера был обнаружен обрез малокалиберной винтовки ТОЗ-8. Номер и год выпуска оружия установить не удалось.

Ранее мужчина 1955 года рождения уже был судим.