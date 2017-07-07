В Житковичском районе за убийство косули задержали браконьера

Охотника из Микашевичей задержали в Житковичском районе, он незаконно добыл косулю на территории местного охотхозяйства недалеко от деревни Бронислав. Выстрелы услышал егерь и сообщил правоохранителям.







На задержание отправились госинспекторы Микашевичской МРИ и сотрудники Житковичского РОВД. Обнаружили стрелявшего уже в деревне, мужчина тащил по огороду мешок с добычей, направляясь к дому своей матери.Как оказалось, на нелегальный промысел задержанный вышел с незарегистрированным оружием, хотя является охотником и имеет зарегистрированное ружье. По всей вероятности, хотел сэкономить на покупке путевки.На практике же заплатил в разы больше: за незаконно добытую косулю он уже возместил около 3 тысяч рублей. Нарушителю может быть назначен еще и крупный штраф — Житковичский РОВД возбудил в отношении него уголовное дело.