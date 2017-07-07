В Житковичском районе за убийство косули задержали браконьера

Охотника из Микашевичей задержали в Житковичском районе, он незаконно добыл косулю на территории местного охотхозяйства недалеко от деревни Бронислав. Выстрелы услышал егерь и сообщил правоохранителям.
На задержание отправились госинспекторы Микашевичской МРИ и сотрудники Житковичского РОВД. Обнаружили стрелявшего уже в деревне, мужчина тащил по огороду мешок
с добычей, направляясь к дому своей матери.
Как оказалось, на нелегальный промысел задержанный вышел
с незарегистрированным оружием, хотя является охотником и имеет
зарегистрированное ружье. По всей вероятности, хотел сэкономить
на покупке путевки.
На практике же заплатил в разы больше: за незаконно
добытую косулю он уже возместил около 3 тысяч рублей. Нарушителю может
быть назначен еще и крупный штраф — Житковичский РОВД возбудил
в отношении него уголовное дело.
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