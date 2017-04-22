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Под Житковичами Ford сбил на трассе лося: животное погибло, водитель и пассажир в больнице

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  • 22 апреля 2017, 10:53
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ДТП случилось в Житковичском районе 21 апреля, около 21.00, сообщили AUTO. TUT. BY в ГАИ Гомельской области.

25-летний водитель Ford двигался дороге Р-23 Минск — Микашевичи. На 178 км трассы на дорогу внезапно выбежал лось — от столкновения с диким животным водителю уйти не удалось.


В аварии пострадали водитель и 20-летний пассажир Ford, с травмами их доставили в Микашевичскую районную больницу.


TUT.BY

Места: Житковичи (292)

Метки: Авто (4047), Происшествия (10222), Область (4044)

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