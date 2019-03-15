Пытавшийся дать взятку сотруднику ГАИ уроженец Житковичей приговорен к году колонии

Уроженец Житковичей, пытавшийся дать взятку сотруднику Госавтоинспекции за сдачу экзамена по ПДД, признан виновным, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Гомельского областного суда.

Обвиняемый в середине января, находясь в служебном кабинете здания МРЭО ОГАИ Житковичского РОВД, попытался передать $1 тыс. руководителю группы по приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений. Взамен рассчитывал на благоприятное решение вопроса о положительной сдаче им теоретического квалификационного экзамена на право управления механическим транспортным средством. Сотрудник ГАИ отказался принимать деньги.

Суд Житковичского района, рассмотрев уголовное дело, признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.