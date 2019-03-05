Загнившие фрукты, 12 наименований просроченных продуктов и другие нарушения. Госконтроль проверил Житковичское райпо

Специалисты Мозырского межрайонного Комитета госконтроля в январе-феврале провели мониторинг 19 торговых объектов Житковичского райпо.

В результате установлены различные нарушения. Так, в 18 объектах нарушались общие санитарно-эпидемиологические требования: не соблюдался режим хранения продовольственных товаров: доброкачественный товар хранился совместно с товарами с истекшими сроками годности. Также в продаже находились деформированные консервы, продукция с нарушением целостности упаковки, загнившие овощи и фрукты.

В 17 объектах нарушались Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания. В частности, в шести объектах в продаже находилось 12 наименований пищевой продукции с истекшими сроками годности на общую сумму свыше 54 рублей.

По результатам мониторинга Мозырским межрайонным КГК 18 виновных лиц и субъектов хозяйствования Житковичское райпо привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 1122 рубля.

Материалы мониторинга направлены в органы исполнительной власти и Гомельский облпотребсоюз для рассмотрения и принятия мер по наведению порядка в торговой сети района.

КГК продолжит контроль за ситуацией на потребительском рынке области.