Пьяного бесправника, спровацировавшего двойное ДТП в Житковичах, задержали

  • 19 февраля 2019, 12:32
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В минувший четверг в Житковичах случилось двойное ДТП.  Напомним, вина за аварию лежит на плечах пьяного бесправника.

Как сообщалось ранее, пьяный водитель Ford нарушил дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Volkswagen, который от удара выбросило на встречку, где он и столкнулся с Audi.

Авария не обошлась без жертв — пострадал 31-летний водитель Audi.


В Следственном комитете рассказали, что бесправник заключен под стражу. Однако для расследования этого дела потребуется помощь очевидцев. Если вы стали свидетелем аварии или обладаете записями видиорегистратора с места происшествия, просьба сообщить информацию по телефонам (802353) 2-45-32, 2-72-54.

gomel.today
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Места: Житковичи (449)

Метки: Авто (6369), Область (6509), Происшествия (13972)

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