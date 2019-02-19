Пьяного бесправника, спровацировавшего двойное ДТП в Житковичах, задержали

В минувший четверг в Житковичах случилось двойное ДТП. Напомним, вина за аварию лежит на плечах пьяного бесправника.

Как сообщалось ранее, пьяный водитель Ford нарушил дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Volkswagen, который от удара выбросило на встречку, где он и столкнулся с Audi.

Авария не обошлась без жертв — пострадал 31-летний водитель Audi.





В Следственном комитете рассказали, что бесправник заключен под стражу. Однако для расследования этого дела потребуется помощь очевидцев. Если вы стали свидетелем аварии или обладаете записями видиорегистратора с места происшествия, просьба сообщить информацию по телефонам (802353) 2-45-32, 2-72-54.