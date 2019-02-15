В Житковичах пьяный бесправник спровоцировал двойное ДТП. Один из водителей в больнице

  • 15 февраля 2019, 11:55
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ДТП произошло 14 февраля в 21.10, сообщила инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк.

54-летний водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Форд Мондео», ехал по улице Социалистической. В районе пересечения с улицей Партизанской из-за неправильно выбранной дистанции врезался в попутно двигавшийся «Фольксваген Транспортер», которым управлял 29-летний водитель. От этого последний выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ауди А6», за рулем которого был 31-летний водитель.


Водитель «Ауди А6» получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение Житковичской ЦРБ.

Гомельская правда
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