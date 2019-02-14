В Житковичах водитель попал под свой автомобиль, его прижало к воротам

  • 14 февраля 2019, 15:01
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Вчера утром в Житковичах 56-летний водитель угодил под собственный автомобиль: он вышел из машины, не приняв предварительно меры, исключающие самопроизвольное движение, сообщили в УВД.

Автомобиль стоял под уклоном, поэтому он и начал движение, прижав владельца к воротом.

Мужчина получил травмы. Он госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы.

gomel.today
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Места: Житковичи (447)

Метки: Авто (6353), Область (6500), Происшествия (13943)

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