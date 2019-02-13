В Житковичском районе столкнулись «Жигули» и грузовик DAF c полуприцепом — трое пострадавших

  • 13 февраля 2019, 18:36
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ДТП произошло в середине дня на 24-м километре автодороги Р88 Житковичи — Давид Городок — граница Украины, в районе въезда в Туров.

— 43-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 при развороте с правой по ходу движения обочины не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении грузовику DAF c полуприцепом. Тот шел в попутном направлении. Произошло столкновение транспортных средств, — рассказала подробности ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.


Пострадали водитель «Жигулей» и два его пассажира: 36-летний мужчина и 41-летняя женщина. Все трое получили переломы и были доставлены в хирургическое отделение Житковичской районной больницы.

По факту ДТП с тремя пострадавшими проводится проверка.

СБ Беларусь сегодня
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