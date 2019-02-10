В Житковичском районе на шестые сутки обнаружили тело провалившегося под лед инспектора природоохраны

На шестой день поисковых работ найдено тело мужчины, провалившегося под лед на реке Случь в Житковичском районе, сообщил корреспонденту БелТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Как сообщалось, 4 февраля двое мужчин переходили реку и в какой-то момент провалились под лед. Один из них сумел выбраться, второй нет.

В его поисках было задействовано несколько групп, в том числе сотрудники Гомельского и Солигорского ОСВОДа, работники Гомельского областного и Пинского районного подразделений МЧС.

По словам специалистов, в месте провала глубина русла составляла 4-7 м, такая же амплитуда наблюдалась и далее по течению.

«Тело 39-летнего жителя Петрикова удалось обнаружить 9 февраля в 15.30 в 1,5 км от места провала. Течением мужчину забило под лед, в место, где расстояние между грунтом и льдом составляло 50 см. Только благодаря профессионализму специалистов ОСВОДа, отрабатывавших все возможные варианты, его удалось найти», — подчеркнул Владимир Акулин. Погодные условия, а также неоднородность льда и течение осложняли поиски.

Специалисты ОСВОДа в очередной раз напоминают, что люди, выходящие на лед, должны иметь с собой спасательные средства и быть в спасательном жилете.