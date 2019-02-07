В Житковичском районе утонул инспектор природоохраны

  • 07 февраля 2019, 19:23
  • 1803
  • 0


В Житковичском районе возле деревни Милевичи утонул сотрудник Петриковской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Трагедия случилась 4 февраля, но тело погибшего до сих пор не найдено. На месте происшествия работают водолазы и спасатели. Поиски осложнены погодными условиями, льдом на реке, быстрым течением.

Известно, что инспектор и его коллега переходили реку Случь по льду и провалились. Одному мужчине удалось спастись, второй утонул, сообщил БелаПАН источник, близкий к спасателям.

Naviny.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Житковичи (444)

Метки: Происшествия (13900), Область (6479)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров