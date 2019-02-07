В Житковичском районе утонул инспектор природоохраны

В Житковичском районе возле деревни Милевичи утонул сотрудник Петриковской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Трагедия случилась 4 февраля, но тело погибшего до сих пор не найдено. На месте происшествия работают водолазы и спасатели. Поиски осложнены погодными условиями, льдом на реке, быстрым течением.

Известно, что инспектор и его коллега переходили реку Случь по льду и провалились. Одному мужчине удалось спастись, второй утонул, сообщил БелаПАН источник, близкий к спасателям.