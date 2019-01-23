Выписался из больницы, а денег нет. В Житковичах мозырянин, чтобы доехать домой, обокрал местный храм

Несколько дней назад в Турове 12-летний подросток совершил набег на местный храм. Много не унес: всего-то 15 рублей и дешевая икона. Однако «подвиг» решил повторить 25-летний мозырянин. Его целью стал храм в Житковичах.

Инцидент произошел сегодня в полдень. Мужчина нахаживал круги по храму, время от времени кидая взгляд на коробку для пожертвований. Подозрительный парень тут же привлек внимание прихожанок, которые и стали свидетелями преступления.

Выждав подходящий момент, злоумышленник предпринял попытку спрятать коробку, но план сорвался: пока он убегал, коробка раскрылась и часть денег выпала. Впрочем, оставлять добычу мужчина был не намерен. Он подобрал, что успел, и унес ноги.

Милиция тут же приступила к поиску преступника. Его задержали на вокзале. Вором оказался 25-летний парень из Мозыря, имевший за плечами криминальный опыт. Полторы недели назад он приехал в гости в родственникам и попал в больницу. По его словам, он сегодня выписался, а денег добраться в Мозырь не было, коробка для пожертвований навела на преступную мысль. Впрочем, добыча оказалась смешной — менее 20 рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, дается правовая оценка действиям задержанного, сообщили в УВД.