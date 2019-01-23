В Турове 12-летний подросток ограбил Храм Всех Святых — вынес деньги и икону

12-летний подросток проник в культовое место предположительно в ночь с 17 на 18 января.

Как стало известно «Сильным новостям», ему удалось похитить деньги из ящиков для пожертвований и икону. Исторической ценности она, правда, не представляет — является современной и выполнена при помощи типографской техники.

Храм Всех Святых в городе Турове Гомельской области был построен в 1801 году, то есть его история насчитывает уже больше двух веков. До 1930 года использовался в основном для заупокойных служб.