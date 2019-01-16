В Житковичах мужчина попытался дать взятку гаишнику, чтобы сдать теоретический экзамен по ПДД

15 января 33-летний мужчина в Житковичах попытался дать взятку руководителю ОГАИ Житковичского РОВД, чтобы сдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, сотрудник ГАИ неоднократно предупредил мужчину об уголовной ответственности, но тот не внял наставлениям инспектора. Чтобы пресечь противоправные действия, на место преступления вызвали следственно-оперативную группу. В отношении горе-ученика возбуждено уголовное дело, а сам он водворен в ИВС.