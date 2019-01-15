«Терпение скоро лопнет». Жители Житковичей не хотят отдавать озеро нацпарку, они направили в Администрацию президента более тысячи подписей

Собрано и направлено в Администрацию президента более тысячи подписей жителей Житковичей и района.

Жители Житковичей и Житковичского района протестуют против планов присоединения к территории Национального парка «Припятский» озера Червоное, расположенного у деревни Пуховичи.

Местные жители направили в Администрацию президента обращение с более чем тысячью подписей, чтобы озеро осталось в аренде у местных предприятий — лесхоза и «Житковичихимсервиса». Они арендуют озеро до 2025 года по договорам. Одну треть озера сейчас арендует национальный парк.

Есть проект распоряжения президента об увеличении территории парка, в том числе за счет присоединения озера Червоное и трехкилометровой прибрежной зоны, но этот документ официально не опубликован и с нынешними арендаторами озера «Припятский» пока не проводил переговоров.

14 января у озера Червоное прошло стихийное собрание жителей Житковичей и близлежащих деревень. Люди считают, что при «захвате» озера нацпарком они будут лишены права ловить здесь рыбу, охотиться, отдыхать. Стоимость путевок на рыбалку и охоту возрастет в три-четыре раза, считают местные жители.

На собрании выступил депутат Житковичского районного совета депутатов Алексей Друк. Он объяснил, что из-за планов нацпарка среди местного населения сформировалось социальное напряжение. 8 января в деревне Дуброва прошло собрание, на котором присутствовали представители парка — юрист и заместитель директора.

«Но люди не получили ответы на свои вопросы. Людей устраивают нынешние арендаторы, которые установили минимальную плату за рыбалку и охоту. Люди категорически не согласны, чтобы национальный парк забрал все озеро», — пояснил журналистам депутат райсовета.

Депутат Морохоровского сельского совета Светлана Купрацевич рассказала, что озеро Червоное всегда принадлежало местным жителям. Она сама занимается рыболовством.

«Мы тут живем, отдыхаем, озеро — это наша жилочка, жизнь, душа. Ловим рыбку, коптим — ведь какие у нас заработки здесь? Чем мы мешаем нацпарку? Пусть у нас уже последнее заберут», — прокомментировала депутат.

Ее земляки уверены, что если новым хозяином озера станет нацпарк, они и «близко не подойдут к озеру».





Житель Житковичей приводит пример: за деревней Черетянка нацпарку было передано озеро Млынок, там все огородили, и местных туда не пускают. Возле деревни Кели в лесу также появились ограждения — высокий забор и колючая проволока, надписи «Проход и проезд запрещен».

Участники собрания отмечали, что уже двадцать лет «терпят от национального парка и терпение скоро лопнет». Они также уверены, что необходимо проинформировать о происходящем президента страны, который сможет помочь решить эту проблему.





«Житковичихимсервис» имеет договор аренды одной трети озера на 10 лет, до 2025 года. Аналогичный договор и у лесхоза.

«Мы вложили в озеро деньги, поэтому, как любое предприятие, заинтересованы, чтобы продолжать работать по договору», — заметили в администрации ОАО «Житковичихимсервис».

В Житковичском лесхозе также не заинтересованы в том, чтобы озеро полностью отошло национальному парку. «Наша позиция такова — чтобы озеро Червоное осталось у нас в аренде», — отметил начальник отдела лесхоза Александр Альвинский.





15 января Гомельский облисполком распространил комментарий по поводу сложившейся ситуации от имени генерального директора Нацпарка «Припятский» Степана Бамбизы.

По его словам, главная задача национального парка — сохранить уникальный природный уголок и дать возможность как местным жителям, так и туристам получить «полный комплекс» отдыха на природе.

«У нас есть для этого не только живописная природа, но и прекрасная материальная база. Поэтому сегодня всё, что делается для расширения угодий, исключительно в интересах сохранения природы для людей. Ни о каких ограждениях речи и быть не может. Это абсурдное предположение. Как любительский, так и промысловый лов рыбы будет осуществляться без вмешательства национального парка. Кроме того, на передаваемых угодьях мы планируем для местного населения снизить стоимость охотничьих путевок», — прокомментировал Бамбиза.