Суд Житковичского района вынес приговор ревнивцу, который застрелил из ружья свою сожительницу

  • 11 января 2019, 18:48
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Кровавая трагедия разыгралась 1 июля в деревне Буда Житковичского района.

Уголовное дело за убийство, а также за причинение тяжкого телесного повреждения было возбуждено в отношении 37-летнего жителя Минской области. Установлено, что находясь в гостях, мужчина выстрелил в свою сожительницу, а также ранил 37-летнего хозяина дома.

От полученных огнестрельных травм 26-летняя девушка скончалась. С места происшествия было изъято орудие убийства — незарегистрированное охотничье ружье ИЖ-17. По словам самого обвиняемого мотивом совершения преступления стало чувство ревности.

Рассмотрев материалы дела, суд Житковичского района вынес обвинительный приговор. В качестве наказания убийца приговорен к годам 10 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор суда не был обжалован и вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.




Арина Сухова, Гомельская правда
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