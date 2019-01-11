Суд Житковичского района вынес приговор ревнивцу, который застрелил из ружья свою сожительницу
- 11 января 2019, 18:48
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Арина Сухова, Гомельская правда
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