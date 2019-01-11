Суд Житковичского района вынес приговор ревнивцу, который застрелил из ружья свою сожительницу

Кровавая трагедия разыгралась 1 июля в деревне Буда Житковичского района.

Уголовное дело за убийство, а также за причинение тяжкого телесного повреждения было возбуждено в отношении 37-летнего жителя Минской области. Установлено, что находясь в гостях, мужчина выстрелил в свою сожительницу, а также ранил 37-летнего хозяина дома.

От полученных огнестрельных травм 26-летняя девушка скончалась. С места происшествия было изъято орудие убийства — незарегистрированное охотничье ружье ИЖ-17. По словам самого обвиняемого мотивом совершения преступления стало чувство ревности.

Рассмотрев материалы дела, суд Житковичского района вынес обвинительный приговор. В качестве наказания убийца приговорен к годам 10 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор суда не был обжалован и вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.