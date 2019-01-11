Под Житковичами автомобилистка решила протестировать новый деревянный мост и свалилась в реку

9 января возле деревни Ленин автомобиль «Ровер» упал в реку Случь с деревянного моста.

Как рассказал подписчик «ЧП Беларусь», за рулем автомобиля находилась девушка. Автомобилистка попыталась разогнаться на мосту, хотя это и запрещено. В этот момент у нее «выстрелило» колесо и машину повело в сторону, в результате чего машина упала в воду.

Выбраться из ледяного плена через заднюю дверь ей помог водитель, который двигался следом. Мост был открыт всего два месяца назад.







