В Житковичском районе вынесли приговор школьнику, угнавшему авто, чтобы покататься

Год для школьника и его 20-летнего знакомого начался с грустной ноты: 3 января суд Житковичского района вынес парням приговор за угон автомобиля.

На «дело» ребята отправились в конце октября. Предварительно приняв на грудь, они решили покататься на авто, а так как своей машины не было, пришлось идти на угон. Выбор пал на Volkswagen Passat. С помощью двух отверток они пытались завести машину, но план не удался. Пришлось искать другую «жертву».

Следующего кандидата на угон нашли быстро. Им стал Seat Ibiza. Сперва парни толкали автомобиль, а после решили действовать проверенным методом. С помощью нехитрых манипуляций они завели авто и отправились кататься.

Несмотря на то, что парни угон якобы не планировали, отвечать им пришлось по всей строгости закона. Школьника приговорили в двум годам условного заключения с испытательным сроком на один год, его старшему товарищу дали два с половиной года общего режима, сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.