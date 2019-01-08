Под Житковичами водитель, уходя от столкновения, выехал на встречку и попал в аварию, двое пострадавших — фото

  • 08 января 2019, 11:49
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В субботу днем в Житковичском районе на 9 км. автодороги «Житковичи‑Давид-Городок» столкнулись Volvo и Audi.

Как сообщили в УВД, водитель за рулем Volvo не учел погодные условия и не соблюдал дистанцию. Поняв, что он рискует врезаться во впереди движущийся автомобиль и авария неизбежна, водитель выехал на встречку. Однако и тут ситуация не улучшилась: навстречу ехал Audi.


В результате аварии пострадали 60-летний водитель Audi и его пассажирка. 59-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Мужчине повезло больше: после медосмотра его отпустили домой.

Проводится проверка.





gomel.today
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