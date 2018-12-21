Фотофакт: в центре Турова на реке обосновалось три десятка лебедей

  • 21 декабря 2018, 11:20
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В самом центре Турова Житковичского района на полынье реки Струмень обосновалась колония лебедей.






Фото – Олег Белоусов, Гомельская правда
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