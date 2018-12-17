В Житковичах завелся «вышибала-коллектор», однако резвился он недолго — возбуждено уголовное дело

  • 17 декабря 2018, 17:47
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В Беларуси долги принято взыскивать через суд, однако полесский житель решил действовать по другому.

Как сообщил сайт Palesse.by, один из жителей райцентра Житковичи Гомельской области взялся выбивать долги из земляка при помощи физической силы.

Местечковый «коллектор» 21 ноября избил мужчину, нанеся ему несколько ударов в лицо, требуя вернуть долг в размере 500 долларов США.

Деньги, судя по всему, он вряд ли получил, зато получил вполне осязаемое уголовное дело — попытку вернуть свое следователи квалифицировали как «Разбой». Ведется разбирательство.




gomel.today
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Места: Житковичи (434)

Метки: Криминал (11102), Область (6312)

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