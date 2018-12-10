В Житковичском районе 26-летний парень четыре дня пробыл на свободе и снова загремел за решетку за разбой
- 10 декабря 2018, 15:50
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