В Житковичском районе 26-летний парень четыре дня пробыл на свободе и снова загремел за решетку за разбой

В прошлую среду, 5 декабря, 26-летний житель деревни Боровая в Житковичском районе вышел из тюрьмы. Однако долго он на свободе не задержался. Спустя четыре дня его вновь задержали, на этот раз за разбой.

Выход на свободу решили отпраздновать в воскресенье. Денег у мужчины не было, поэтому он рассчитывал получить от продавщицы местного магазина пару бутылок водки в долг, так сказать, по старой дружбе. Однако та на уговоры не поддалась. Около шести часов вечера мужчина предпринял очередную попытку получить бесплатное спиртное, но, когда и на этот раз его мольбы остались без внимания, он начал размахивать ножом перед продавцом и покупателем.

Чтобы не подвергать риску сотрудников и покупателей, заведующая магазином отдала две бутылки водки, на что мужчина выдвинул новое требование: «И две пачки сигарет!»

Как только рецидивист ушел, сразу же вызвали милицию. Мужчину нашли дома, к этому времени он с братом уже успел опорожнить одну бутылку водки.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи которой предусматривает максимальное наказание до десяти лет с конфискацией, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.