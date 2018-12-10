В Житковичах 19-летняя девушка угостила несовершеннолетнюю подругу пивом, штраф — 11 базовых

В Житковичах в честь праздника 19-летняя девушка угостила в баре своих друзей пивом. Однако она не рассчитывала, что бокал пенного напитка обойдется ей так дорого.

Оказалось, что среди друзей была подруга, которой до совершеннолетия оставались считанные недели. Но закон есть закон: за покупку спиртного для несовершеннолетнего полагается штраф.

Несмотря на то, что девушка отделалась минимальным наказанием, за штраф ей придется выложить почти всю свою зарплату продавца — 11 базовых, а это почти 270 рублей. Штраф она будет платить в рассрочку, сообщает местная газета «Новае Палессе».