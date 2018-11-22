Новый мост через реку Случь открыт в Житковичском районе

  • 22 ноября 2018, 15:52
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Фото mil.by

Новый мост через реку Случь соединил агрогородок Ленин и деревню Ново-Ленин в Житковичском районе Гомельской области.

Мост длиной около 60 метров и шириной пять метров построен военнослужащими 188-й гвардейской инженерной бригады вместо пришедшего в негодность деревянного моста.

Во время строительства, чтобы попасть на другой берег, местным жителям приходилось делать крюк в 30 км, сообщает пресс-служба Министерства обороны.




Naviny.by
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Места: Житковичи (431)

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