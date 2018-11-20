Туровские кресты: самая мистическая загадка белорусской истории

Люди рассказывают о чудесных возможностях этих артефактов.

Туровские кресты — это знаменитые, растущие прямо из земли, каменные кресты. Они находятся в районе белорусского города Туров. Но знают о них практически в каждом государстве, пишет litvin.pl.

Люди рассказывают об чудодейственных возможностях этих артефактов, приводя в пример исцеления от самых неизлечимых болезней после прикосновения к поверхности камня. Правда это или нет, сейчас точно уже никто не знает. Но факт остается фактом: территория вокруг мистического места практически всегда заполнена паломниками и обычными приезжими, которые стремятся прикоснуться к чуду.

История говорит о том, что однажды против течения реки Припять приплыли 12 каменных крестов. Некоторые источники утверждают, что они появились после крещения Древней Руси. Когда местные жители начали вытаскивать кресты из воды, произошел невообразимый для того времени случай — вода приняла ярко-красный цвет!





Люди приняли это за божественный знак, и установили их на священном месте, недалеко от реки возле церкви Всех Святых. Там они благополучно простояли около тысячи лет. В 1930 году советская власть начала притеснять религиозных людей, поэтому кресты вырыли и затопили. 1937 год — на поверхности реки появилось четыре креста.

Два из них всплыли в районе деревни Черничи. Местные жители, зная категоричность советских чиновников, спрятали их в кустах возле церкви. Когда религиозные гонения подошли к концу, каменные кресты вытащили и установили на самом уважаемом месте в церкви Всех Святых. Им дали имена Отец и Мать.

Третий крест оказался возле деревни Погост. Местные жители пошли наперекор советской власти, и поставили его в центре деревни. Но сельсовет был неумолим, и им пришлось опять бросить его в реку. Через неопределенное время крест снова всплыл на поверхность. Был отдан приказ о повторном затоплении. Его выполнили. Но спустя время, каменный крест появился на том, же самом месте. Им заинтересовались, и отправили на лабораторное исследование в Гомель. Результат не придавали огласке, но по окончании всех процедур каменный крест установили возле собора Кирилла и Лаврентия Туровских.

Четвертый крест нашел крестьянин неподалеку от Борисоглебского удела. История сохранила только имя этого человека, Иван. Мужчина немного испугался странной находки и закопал ее на ближайшем кладбище. В скором времени он умер, так и не рассказав никому о своем тайнике.

1956 год — люди, убирающие кладбище, заметили поверхность камня, зарытого в земле. Не придав этому значения, о нем быстро забыли.

1982 — высота камня уже достигала около 3 см. В 1997 году высота камня выросла настолько, что вполне можно было угадать его крестовидную форму. 2001 — из земли полностью показался легендарный растущий туровский крест.

2004 год — его ширина выросла до 28 см. В 2007 году этот показатель был на уровне 34 см 2009 год — 35,5 см. Непонятно, что на это повлияло, но со следующего года он перестал расти.

Растущий туровский крест — самый известный из четырех оставшихся священных реликвий. Церковный староста Василий рассказывает, что за все время наблюдений за крестом он много раз замечал его чудодейственные свойства. Например, постоянно меняющиеся рисунки на камне. Сперва это были два ангела, стоящих рядом друг другом. Потом они исчезли, и на их месте появились очертания распятия. Оно тоже со временем поблекло и растаяло, а его место занял человеческий портрет, похожий на монаха.

Крест настолько теплый, что даже зимой вокруг него тает снег. Верующие люди считают это чудом, и связывают с тем, что на месте креста раньше стоял монастырь, в котором жил известный проповедник Кирилл Туровский.

Белорусские ученые пытались уличить церковь в обмане, и даже присылали своих представителей для более детального изучения туровских крестов. Но после всех исследований они признали, что крест растет и источает непонятное тепло. Причины подобных явлений неизвестны до сих пор.

2008 год — в центре Борисоглебского кладбища, под оградкой древней могилы, появляется новый крест, о котором до сих пор почти ничего не известно. Со временем крест вырос настолько, что оградку пришлось выкопать. Его высота — 17 см. Он до конца не изучен, но это не помеха для верующих людей, которые считают его священной реликвией. К нему и всем остальным крестам съезжаются паломники со всего света. Люди верят в то, что это святое проявление божественных дел. Ученые сомневаются, но даже они признают тот факт, что кресты растут и камень, из которого они сделаны, теплый в любое время дня и ночи.

Лечат растущие туровские кресты или нет, это доподлинно неизвестно. Известны случаи как чудодейственного исцеления слепых и неходячих, так и моменты полного бездействия камня в отношении просящих о здоровье больных людей. Библия говорит о том, что каждому воздастся по вере его.