В Житковичском районе построят мост из Ленина в Новый Ленин

В Житковичском районе завершено строительство еще одного моста. Он возведен над рекой Случ между агрогородком Ленин и деревней Новый Ленин.

Необходимость в строительстве моста назрела давно и обусловлена в первую очередь географическими особенностями Ленинского сельского Совета. Река Случ разделяет его на две части.

В результате около полусотни человек проживают «отрезанными» от центра сельсовета. Еще около трехсот жителей на территории Милевичского сельсовета не могли оперативно получать медицинское обслуживание, поскольку участковая больница находится на другом берегу реки. А, к примеру, сотрудникам двух лесничеств, чтобы попасть на работу, нужно преодолеть более 30 «лишних» километров.

— Строительство нового моста осуществлялось 188-й гвардейской инженерной бригадой инженерных войск Министерства обороны, — уточнили в пресс-службе Гомельского облисполкома. — Материалы приобретались за счет спонсорских средств.

Мост позволит ускорить доставку продуктов, почты и топлива для нужд населения. В открытии, которое состоится 22 ноября, примут участие представители органов местной власти и командования инженерными войсками Вооруженных Сил.