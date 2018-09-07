В лесу под Житковичами собаку оставили умирать в целлофановом пакете

Осенний лес, солнечная погода — идеальные условия для путешествия по красочным просторам зеленого океана. Как правило, маршрут не имеет четкого пути: его тропы то сходятся, то расходятся. Главное — не заблудиться. Деревня Озераны находится в 30 километрах от Житковичей.

Спастись от неминуемой гибели Биму помогло провидение

Именно с нее начинаются огромные сосновые лабиринты, «укрывающие» не только Гомельскую область Беларуси, но и соседнюю Украину. Отдалившись от деревни километров на 15, остановились у вывески «Национальный парк «Припятский»: наблюдать за высокими соснами из машины порядком надоело — желание вдыхать запах осеннего леса обостренно подступало.

Но на привале наc ждал сюрприз с грустными глазами, ожидающими смерть. Конечно, мы этого не знали. После получасового осмотра окрестностей в зарослях заметили что-то светлое и большое. Подойдя поближе, обнаружили полипропиленовый мешок, в котором кто-то шевелился. Приложив немало усилий, чтобы развязать надежный узел, и заглянув за «крепкий замок», мы оторопели, а увиденное повергло в шок. Из мешка смотрели голодные, полные тоски и отчаяния собачьи глаза. Чувства жалости к псу и злости к человеку, который не просто предал друга, а обрек на неминуемую гибель...

Настроение было испорчено, и мы решительно намерились определить дальнейшую судьбу живой находки. Но собака отказывалась идти в руки, даже наоборот — обнюхав край дороги, откуда, по-видимому, отъехали бывшие хозяева, взяла курс на деревню.

Пришлось оставить маленькую находку, издали наблюдая за ее уверенной походкой к Озеранам.

Спустя неделю мы повстречались возле проезжей части той деревни, но каково же было удивление, когда узнала, что Бим — так зовут охотничьего пса-счастливца, которому мы подарили жизнь, успешно обосновался у моей коллеги Валентины. Оказалось, пес прибился к ее супругу, когда тот поехал в соседнюю деревню запастить дровами. По доброте душевной забрал Бима домой.

За собакой не замечено шалостей, баловства, из-за которых ее могли так жестоко наказать бывшие хозяева. Что послужило причиной мучительного убийства домашнего питомца, так и останется загадкой. Но уверена в одном: собачье провидение заставило нас остановиться среди леса, чтобы стать спасителями несчастного животного.

Вот такая история о подлости и преданности. Не только собаки, но и людей.