9 дней не выходит на связь. 58-летний житель Житковичей поехал в Белгород и пропал

В субботу, 18 августа, 58-летний житель Житковичей сел на поезд до Белгорода. В три часа ночи он был уже в Брянске, о чем и сообщил родственникам по телефону. Однако тот разговор стал последним. Вот уже в течение 9 дней от мужчины ни слуху, ни духу.

Мужчина был одет в серо-голубую майку, черные джинсы и черные туфли. При себе у него была большая дорожная сумка черного цвета.





Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба связаться по телефонам 102, 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 534-89-75, +375 (29) 239-43-10, ПСО «Симуран» 375 (29) 232-11-11.