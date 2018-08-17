«Стыки проверяют на УЗИ». Как строят тот самый мост между Житковичами и Туровом

Мост через Припять между Житковичами и Туровом треснул в декабре. Сейчас попасть с одного берега на другой можно по понтонной переправе, а еще — на пароме. TUT.BY посмотрел, как возводят обновленный мост, который президент хочет видеть уже к 7 ноября.

Мост через Припять, который дал трещину в декабре 2017-го, построили в 1985 году. Сохранилось видео с его открытия.

«Гомельские строители возводили мост по интенсивной технологии и раньше срока сдали его в эксплуатацию накануне октябрьского праздника», — сообщает закадровый голос.

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 11, 1985 год, режиссер И. Шишов, операторы А. Алай, Ю. Горулев, И. Каган, В. Куприянов, С. Петровский, Н. Сидорченко; киностудия «Беларусьфильм».

Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

Прошло больше тридцати лет — и тот же мост, после ЧП чуть не парализовавший жизнь региона, снова обещают сдать. Руководитель Мостостроительного управления № 4 Сергей Лазбекин уверен — успеют в срок.

— Люди работают на износ. На объекте сейчас больше тридцати сварщиков, из них днем задействованы порядка семнадцати человек. Конструкции ночью не монтируем — темно, опасно, а вот сварка металла идет круглые сутки.





Часть моста, которая треснула, взорвали в мае. На то, чтобы раздробить экскаваторами и вывезти упавшие обломки, у строителей ушло около месяца.

Мост не строят заново целиком: по краям, у берегов, железобетонные части останутся прежними. Белорусский дорожный научно-исследовательский институт провел обследование и пришел к выводу, что эти балки находятся в пригодном состоянии, их нужно разве что покрасить. Другая часть моста будет новой, ее собирают из металлоконструкций.





— Новый мост будет более легким и крепким, — говорит Сергей Лазбекин. — Старый весил около 4,5 тысячи тонн, а новый будет весить всего тысячу. Да и металлический мост — на века, а железобетон, как видите, смог простоять 30 лет только.

Металлоконструкции для моста в Житковичах привезли из Воронежа отдельными секциями, а собирают их на месте. Металлическая часть моста собрана примерно на 70%, рассказывают строители.





— Обычно металл собирается на стапелях, на подходах к мосту, а не прямо над рекой. А здесь такая технология: сборка на высоте, — рассказывает Сергей Лазбекин.

Специальные временные опоры держат металлические пролеты на высоте в полметра выше уровня будущего моста.

— Как только соберем весь металл, опустим его на постоянные опоры. Думаю, начнем опускать 10 сентября, на этот процесс может уйти дней пять.





Смены у рабочих на стройке моста — по 12 часов. Рабочие трудятся вахтами по 15 дней. В основном они живут на съемных квартирах в Житковичах, а сварщики, которые чаще меняются, — в строительном городке прямо у моста.

— Днем привозят питание из Турова. Вкусно, еще никто не жаловался, — говорит Сергей Лазбекин. — Мы все здесь живем. И я, и главный инженер на выходных находимся здесь по очереди. Сейчас здесь работает МСУ № 4 из Гомеля и МСУ № 2 из Минска. Аттестованных сварщиков собирали по всем мостовым управлениям. Сварщики здесь только высшего класса, у которых есть свое клеймо. Все-таки имеем дело с мостовой сталью, здесь нужно не просто так сварить, от этой работы зависит безопасность.





Каждый сваренный стык, рассказывает мостостроитель, проверяют на УЗИ.

— Приезжают специалисты и смотрят, есть ли поры, проверяют качество шва. Сколько на этот момент сварено металла — пока еще ничего не выбраковали.

Виктор Куница — электрогазосварщик пятого разряда, он рассказывает, что это не первый сложный объект в его практике.





— В Бресте строили вантовый мост. Там даже сложнее было монтировать.

Начальник участка Дмитрий Гурский добавляет, что сложнее всего было в начале большой стройки.

— Если первую плиту варили три дня, то сейчас варим за сутки, если монтировали первые балки пять дней, то сейчас — один.





На той части конструкции, которую уже собрали, укладывают мостовое полотно.

— Оно будет металлическое. Монтируются ортотропные плиты, их сваривают между собой и приваривают к основному металлу. Потом — гидроизоляция и асфальт.

Чтобы иметь возможность строить мост «по сухому», под ним соорудили сушу: насыпали около 30 тысяч тонн камней и 150 тысяч кубов грунта. Реку пустили по другому руслу.





— Это было непросто — она полноводная. Потом будет сложнейшим этапом пустить ее обратно. Сказать: там не теки, теки здесь!

На то, чтобы разобрать искусственную насыпь, у строителей уйдет дней 25, рассчитывают здесь.





— А куда девать землю, привезенную для стройплощадки?

— По плану, нужно было эту землю вернуть обратно в ту насыпь, которую разобрали. Но времени уже нет, поэтому часть будет возвращена в дамбу, а часть — власти решат куда, наверное, в карьер пойдет, — говорит Сергей Лазбекин.

Вся стройка моста, по архитектурному проекту, обойдется примерно в 33 миллиона рублей, из них собственно мостовые работы — 18 миллионов рублей, рассказывают здесь. Порядка 13 миллионов рублей уже освоили.