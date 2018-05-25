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Под Житковичами взрывом уничтожено 190 метров аварийного моста — фото, видео

  • 25 мая 2018, 11:41
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Сотрудники МЧС взорвали часть железобетонной конструкции, чтобы заменить ее на новую.

О готовящихся работах местных жителей предупредили заранее, близко никого не подпускали. Эффектное зрелище можно посмотреть на фото и видео.



gomel.today
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