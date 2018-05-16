Житковичское предприятие кинуло власти на 29 тысяч рублей

Должностные лица исказили налоговую отчетность, чтобы получить помощь из бюджета.

В 2015 году общество с ограниченной ответственностью по производству пиломатериалов испытывало финансовые проблемы: образовалась задолженность по выплате заработной платы, уплате налогов в бюджет, передает пресс-служба Госконтроля.

В июле 2015 года руководители ООО внесли ложные сведения в декларацию по налогу на добавленную стоимость за май, что повлекло незаконное получение свыше 28,5 тыс. рублей из бюджета.

Эти денежные средства руководители потратили на выплату заработной платы и личные нужды.

На них возбудили уголовное дело.