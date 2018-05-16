Окнаград 14/05 - 20/05:
Керамин 14/05 - 27/05:

Житковичское предприятие кинуло власти на 29 тысяч рублей

  • 16 мая 2018, 20:03
  • 246
  • 0


Должностные лица исказили налоговую отчетность, чтобы получить помощь из бюджета.

В 2015 году общество с ограниченной ответственностью по производству пиломатериалов испытывало финансовые проблемы: образовалась задолженность по выплате заработной платы, уплате налогов в бюджет, передает пресс-служба Госконтроля.

В июле 2015 года руководители ООО внесли ложные сведения в декларацию по налогу на добавленную стоимость за май, что повлекло незаконное получение свыше 28,5 тыс. рублей из бюджета.

Эти денежные средства руководители потратили на выплату заработной платы и личные нужды.

На них возбудили уголовное дело.


Naviny.by
Адидас:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Житковичи (396)

Метки: Экономика (13362), Область (5479), Криминал (9873)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 16/05 - 16/05:

Самое читаемое