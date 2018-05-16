В прошлом году в Житковичах так готовились к «Дожинкам», что потратили в никуда 300 тысяч рублей

Госконтроль проверил работу управления капитального строительства в Житковичском районе и обнаружил серьезное расходование бюджета во время подготовки к «Дожинкам-2017».

Местный УКС в декабре 2017-го — январе 2018-го года принял и оплатил бюджетными деньгами реконструкцию общежития. Правда, работы, по мнению КГК, оказались фактически невыполненными. Необоснованные траты составили составили 285 тысяч рублей.

В КГК считают, что произошедшее — следствие «ненадлежащего выполнения своих обязанностей должностными лицами», которые были ответственные за проверку стоимости и объемов работ. Контролеры исключили из стоимости строительства выявленные завышения. Рассматривается вопрос, чтобы привлечь должностных лиц к административной ответственности.