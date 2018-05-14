В Житковичах местный житель покончил с собой, спрыгнув с крыши местной больницы

Погибшему было 47 лет и он работал в одном из колхозов Житковичского района.

Как сообщили «Сильным новостям» читатели из райцентра (информацию удалось подтвердить), ЧП произошлов ночь с 11 на 12 мая. Мужчина взобрался на крышу четырехэтажного здания местной районной больницы и спрыгнул. К сожалению, в результате падения он разбился насмерть.

Что стало причиной такого решения, пока неясно. Про погибшего известно, что он работал в одном из местных агропредприятий.