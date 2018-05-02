В Житковичском районе пенсионер бросился тушить лесной пожар и едва не сгорел, с ожогами 25% тела он в больнице

  • 02 мая 2018, 15:06
  • 417
  • 0


В минувшее воскресенье в деревне Красный Бор под Житковичами 70-летний пенсионер получил ожоги на лесном пожаре. Огонь двигался в сторону жилища, поэтому пожилой мужчина решил собственными силами во чтобы то ни стало справиться с огнем.

Вовремя подоспел егерь местного лесничества: именно он нашел пенсионера, который лежал в очаге пожара.


На место ЧП прибыли спасатели МЧС и работники «скорой».

Мужчину госпитализировали в районную больницу с предварительным диагнозом «ожоги 1-2 степени (25% тела)», сообщили в пресс-службе МЧС.



gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Житковичи (393)

Метки: ДТП и ЧП (345), Область (5426)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 30/04 - 02/05:

Самое читаемое