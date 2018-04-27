Лукашенко — о новом мосте через Припять: Тут нам поскупиться нельзя

  • 27 апреля 2018, 17:50
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Не скупиться на затраты и построить современный мост. Такой наказ дал Александр Лукашенко. Глава государства сегодня находится с поездкой в Житковичском районе, сообщает пресс-служба президента.

«Коль важность этого моста высокая, значит, мост надо делать хороший. Тут нам поскупиться нельзя. Пожалеем миллион-другой и получим то ли узкий, то ли еще что-то... Поэтому надо делать капитальный прочный мост. И по ширине достаточный», — цитирует Лукашенко БелТА.

Первым пунктом поездки президента в Житковичский район стала автомобильная переправа, возле которой и приземлился президентский вертолет. Александр Лукашенко знакомится с ее состоянием и с ходом реконструкции автомобильного моста.

Накануне на совещании в Минске президент поручил завершить строительство нового моста через Припять в Житковичском районе к 7 ноября.

«Предупреждаю: все работы должны быть закончены в этом году. Никаких работ на 2019 год», — заявил глава государства.

В Житковичском районе президент также посетит ОАО «Туровский молочный комбинат».


TUT.BY
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