Александр Лукашенко поручил завершить строительство нового моста через Припять в Житковичском районе к 7 ноября этого года. Соответствующее поручение президент дал 26 апреля на совещании в Минске.
«Предупреждаю: все работы должны быть закончены в этом году. Никаких работ на 2019 год. Привыкли мы так, по-белорусски: мы мост сделаем в этом году к 7 ноября, а в будущем году все остальное. Вы знаете, как получается. Перенесли на будущий год — и забыли. Поэтому в этом году к 7 ноября мост торжественно открываем, а до конца года вся рекультивация, все должно быть приведено в порядок. Сколько надо туда людей, столько и направляйте», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА.
Он также поручил подготовить его рабочую поездку в Житковичский район, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и ходом ведения работ. «Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу, и как идет строительство этого моста», — сказал Александр Лукашенко.
В данный момент через Припять в Житковичском районе работает паромная переправа по регулярному графику с 6:00 до 20:00.
Каждый четный час паром отправляется со стороны Турова, каждый нечетный — со стороны Житковичей.
Переправа функционирует параллельно с действующим понтонным мостом.
Напомним, понтонный мост и паромная переправа были организованы из-за трещины в стационарном мосту, соединяющем Житковичи и Туров.
Этот мост имел стратегическое значение для жителей райцентра, которые добирались в Туров на работу, а жители древнего города — в Житковичи для административных процедур и медицинского обслуживания. После закрытия моста людям приходилось ездить в объезд лишних 300 км.
Самое обсуждаемое
В Жлобине матери осужденных за наркотики со всей Беларуси заявили о намерении начать бессрочную голодовку
Полоцкие чиновники закупили для субботника себе и Кочановой польские куртки по $50
Абсурд абсурдов: 8 витеблян признали виновными в «несанкционированном» распитии чая дома
Застреленный из пулемета на полигоне солдат был свидетелем по делу Коржича
СМИ: 17-летняя школьница, прыгнувшая в Гомеле с моста, до этого резала себе вены из-за ссоры с директором колледжа. Подробности трагедии
Видео: медработники затянули пенсионерку-инвалида в машину «скорой» на коленях. Теперь женщина лежит на вытяжке
МВД: Экс-председатель Гомельского райисполкома брал взятки около трех лет