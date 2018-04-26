Александр Лукашенко поручил завершить строительство нового моста через Припять в Житковичском районе к 7 ноября этого года. Соответствующее поручение президент дал 26 апреля на совещании в Минске.

«Предупреждаю: все работы должны быть закончены в этом году. Никаких работ на 2019 год. Привыкли мы так, по-белорусски: мы мост сделаем в этом году к 7 ноября, а в будущем году все остальное. Вы знаете, как получается. Перенесли на будущий год — и забыли. Поэтому в этом году к 7 ноября мост торжественно открываем, а до конца года вся рекультивация, все должно быть приведено в порядок. Сколько надо туда людей, столько и направляйте», — цитирует главу государства агентство БЕЛТА.

Он также поручил подготовить его рабочую поездку в Житковичский район, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и ходом ведения работ. «Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу, и как идет строительство этого моста», — сказал Александр Лукашенко.

В данный момент через Припять в Житковичском районе работает паромная переправа по регулярному графику с 6:00 до 20:00.

Каждый четный час паром отправляется со стороны Турова, каждый нечетный — со стороны Житковичей.

Переправа функционирует параллельно с действующим понтонным мостом.

Напомним, понтонный мост и паромная переправа были организованы из-за трещины в стационарном мосту, соединяющем Житковичи и Туров.

Этот мост имел стратегическое значение для жителей райцентра, которые добирались в Туров на работу, а жители древнего города — в Житковичи для административных процедур и медицинского обслуживания. После закрытия моста людям приходилось ездить в объезд лишних 300 км.