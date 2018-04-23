В Житковичском районе столкнулись DAF и Scania — один водитель погиб, другой в больнице

  • 23 апреля 2018, 10:57
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20 апреля в Житковичском районе примерно 23.40 столкнулись два большегруза.

Как сообщили abw.by в ГАИ Гомельской области, 47-летний водитель тягача DAF с полуприцепом, житель Молодечно, двигаясь по автодороге Гомель — Кобрин со стороны Гомеля в направлении Кобрина, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Scania под управлением 44-летнего жителя Брестской области.


«В результате происшествия водитель автомобиля DAF погиб на месте происшествия, а водитель автомобиля Scania с травмами был доставлен в Житковичскую ЦРБ», — сообщили в ГАИ.



abw.by
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