20 апреля в Житковичском районе примерно 23.40 столкнулись два большегруза.

Как сообщили abw.by в ГАИ Гомельской области, 47-летний водитель тягача DAF с полуприцепом, житель Молодечно, двигаясь по автодороге Гомель — Кобрин со стороны Гомеля в направлении Кобрина, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Scania под управлением 44-летнего жителя Брестской области.





«В результате происшествия водитель автомобиля DAF погиб на месте происшествия, а водитель автомобиля Scania с травмами был доставлен в Житковичскую ЦРБ», — сообщили в ГАИ.



