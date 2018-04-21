«Воняет — аж слезу вышибает!»: как в одном райцентре Гомельщины капитальный ремонт делают, а люди не радуются

Капитальный ремонт многие ждут как чуда, но когда он случается, ему не всегда рады. «Это издевательство над нами, мы вынуждены жить в нечеловеческих условиях, такой капремонт никому не нужен!» — говорили жильцы двух старых домов корреспонденту REALTY.TUT.BY во дворе военного городка в Житковичах. Люди возмущены темпами и качеством строительных работ.

Начался капремонт в ноябре прошлого года: покрасили фасады домов № 7 и № 9 по ул. Суслова. А в середине декабря строители взялись за капремонт крыш, который закончился потопом для владельцев нескольких квартир — с потолков лилась вода, отваливались штукатурка и обои, вздувались полы. Потом перекрытия разбирали сушили — тепловой пушкой на газу.

— Это ужас просто, что мы пережили! — говорит Михаил, владелец квартиры, наиболее сильно потерпевшей от потопа. — И нас никто не отселял на это время, не интересовался нашей проблемой. Только после публикации на TUT.BY прибежали из администрации узнавать, нет ли у нас несовершеннолетних детей. Хорошо, что они уже в Минске учатся.

— Кроме того что все стены, потолки и полы надо ремонтировать, пришлось менять и проводку, — говорит Михаил. — Алюминиевая, она окислилась и «коротила». Мы вызывали эксперта, который сделал вывод, что ее нужно менять. Но меняли мы ее за свой счет, так как в экспертизе не была указана причина, почему она окислилась. Хорошо, что квартиру застраховали и нам частично возместили ущерб за все остальное.









Представитель УП «Житковичский коммунальник» говорил тогда, что ситуация у них под контролем, масштаб проблемы преувеличен и в январе работы будут закончены (на паспорте объекта дата окончания ремонта осталась прежней — январь 2018 года). Тогда же обещалось, что устранять последствия залития будет строительная организация — Лельчицкий ПМК-103.

Но жильцы домов недовольны качеством ремонтных работ.





— Договорились с руководством ПМК, что они устранят последствия потопа — нам дадут плотников, а мы предоставим им доски, чтобы они постелили новый пол взамен разбухших плит ДСП. Так те начали доски по кривым лагам укладывать, не ровняя. Между первой доской и стеной такой зазор оставили, что кошка пролезет — работники объясняют мне, что «тут же плинтус ляжет». Говорю им, может, давайте еще на входе доски не будем класть — там же коврик будет лежать. И под комодом не надо — не видно же... Выгнал их, сам сделал хорошо и ровно, хоть я и не плотник.





Соседняя квартира пострадала не так сильно — большой ремонт предстоит лишь в одной комнате. Ее владелица говорит, что с потолком здесь и раньше была проблема: со старой крыши вода попадала на перекрытие. Потоп лишь усугубил: штукатурка обвалилась и открылся вид на прогнившие доски. Как это ремонтировать, хозяева не знают, но штукатурить точно бесполезно. Строители руками разводят — в их планах ремонт перекрытия не значился. Но доски выдали и предложили владельцам квартиры самостоятельно решить проблему.









После того как были покрашены фасады, строители принялись демонтировать балконы.





Если раньше они были деревянными и опирались на вмурованные в кирпичные стены рельсы, то теперь они будут бетонными. Рельсы выдалбливают и на их место устанавливают металлические швеллеры, заделывают их в стене бетоном. На них лягут железобетонные плиты, которые отливаются строителями тут же, возле домов. Местные жители с сомнением смотрят на такую замену балконов и опасаются, что все это закончится катастрофой.





Теперь крыши уже под новым шифером, дождь квартирам не грозит. А вот за ремонт инженерных коммуникаций люди опасаются. И для этого есть все основания.





— Нам говорят, что все по проекту, — говорит Михаил. — А кто видел этот проект? Судя по всему, проектировщик, который делал его, у нас не был, дефекты домов он не видел. А так бы он заметил, что под ними подвальных помещений нет и пустить коммуникации по ним не получится, что нужно спроектировать водопровод и канализацию по-другому.

Владельцам угловой квартиры на первом этаже сказали, что водопровод в подъезд будут заводить через них под полом. При этом их новое напольное покрытие будет демонтировано.





— В соседнем подъезде балка перекрытия была привязана к стропилам, — рассказывает об очередном строительном «лайфхаке» Михаил. — Когда стропильную систему меняли, балку отвязали — и потолок в квартире под ней начал прогибаться. Тогда строители поставили в комнате подпорки, а когда поставили новые стропила, балку опять к ним подвязали.





— Это что за капитальный ремонт такой выборочный? — возмущаются люди. — Строителей никто не контролирует. Смотрите, как они желоба водосточки сделали — вода по ним льется куда угодно, но не туда, куда нужно. Или вот — поставили навесы перед подъездами. Обратите внимание, в какую сторону скат. Вся вода на фасад льется.









Новая дорога тоже вызвала удивление жителей района — ее проложили прямо над теплотрассой.





Дома в результате капремонта должны были подключить к центральной канализации. Старые чугунные трубы в санузлах уже заменили, но дальше что-то пошло не так.





— Стали менять канализацию — выяснили, что под домом выгребная яма и все стоки из дома идут в нее. Ее вскрыли — вонь и сырость в квартирах первого этажа теперь такая, что словами не передать, — говорит Галина, — зайдите, сами убедитесь. Интересно, в проекте их учитывали?





Вышибающий слезу запах в кухне и туалете стал проникать в квартиру, после того как в домах взялись менять канализационные стояки — уже 5 месяцев люди живут в таких условиях. Периодически выгребную яму откачивают и вонь усиливается.





— Воняет у нас... капитально! При этом нам приходится здесь жить. Местные власти об этом знают, но говорят, что если не хотите жить в ремонте, переезжайте в гостиницу. За свой счет. Но у нас в доме миллионеров нет, приходится так жить. Обещали, что забетонируют эту яму и подключат к нормальной канализации, но когда это будет?





В соседней квартире ситуация не лучше: под полами — яма три метра глубиной и в ней булькает канализация. Деревянные полы гниют, запах идет в квартиры — в комнаты, кухню. В санэпидемстанцию звонили — до сих пор едет...









Подъезды тоже ожидают ремонта. Обещают заменить перила, поштукатурить.









Старая система отопления тоже будет демонтирована. Правда, до жителей домов, где ведется капремонт, дошел слух, что деньги уже закончились.





К капремонту готовятся еще несколько таких домов. Их жители опасаются, что и им предстоит пройти через такие же испытания.

Мы позвонили в УП «Житковичский коммунальник» чтобы уточнить, когда же закончится капремонт.

— Они что, хотят чтобы за месяц капремонт завершился? — удивился жалобам людей Василий Грамович, заместитель директора организации. — Тем более что на эти объекты сейчас нет финансирования, ПМК уже работает бесплатно. Строители обещают, что месяц еще поработают в долг.

Василий Грамович говорит, что из-за отсутствия финансирования капремонт может и вовсе остановиться, при этом он уверенно назвал дату, когда планируется закончить ремонт — до 1 ноября.





Василий Грамович говорит, что окончательный расчет с лельчицким ПМК-103 состоится только после удовлетворения всех претензий владельцев квартир, пострадавших от затопления во время ремонта крыши.

Представитель «Житковичского коммунальника» уточнил, что проблема с канализацией проявилась еще до капремонта, но жаловаться люди начали только сейчас.

— Мы уже подключили дома к общей системе канализации, — говорит Василий Грамович. — Но под одним домом обнаружилась яма, и там мы еще не приступали к укладке сетей канализации. Когда проект будет реализован, никаких выгребных ям не будет. Постараемся уйти от этой проблемы до конца июня. Даже если подрядчик этим не будет заниматься, будем сами стараться закрыть эту проблему.