В Житковичском районе в ДТП скончалась пожилая пассажирка

Происшествие произошло на автодороге «Житковичи — Давид Городок».

— Автомобиль Audi А-4, которым управлял 36-летний житель Минского района, двигался со стороны Житковичей в направлении Турова. При повороте налево он столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Тот шел попутно, совершал обгон и оказался на полосе встречного движения. Audi оказалась в кювете, затем врезалась в заборное ограждение, — рассказала о подробностях ДТП официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Из-за столкновения пострадали пассажирки 46-летняя и 79-летняя пассажирки Mitsubishi. Их доставили с травмами в больницу, где пожилая дама скончалась.

По факту ДТП с гибелью человека проводится проверка.