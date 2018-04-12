В Житковичском районе открыто движение парома через Припять, правда пока только в тестовом режиме.

«Накануне паром успешно прошел испытания, завершены необходимые согласования. В тестовом режиме паром начал работу сегодня утром», — рассказал БелТА заместитель генерального директора по производству РУП «Гомельавтодор» Денис Ясько. Паромная переправа будет работать параллельно с действующим понтонным мостом. После прохождения тестового режима будет составлен график движения парома.

«Необходимо учесть многие факторы, в том числе то, сколько времени потребуется для загрузки и разгрузки транспорта», — подчеркнул собеседник.

За один рейс паром длиной 70 м и грузоподъемностью 1 тыс. т способен переправить 39 пассажиров, а также 4-5 грузовых автомобилей или 20-25 легковых.

Напомним, понтонный мост и паромная переправа были организованы из-за трещины в стационарном мосту, соединяющим Житковичи и Туров.

Военные организовали понтонную переправу, а МЧС переправляли людей через реку катерами.

Мост имеет стратегическое значение для жителей райцентра, которые добирались в Туров на работу, а жители древнего города — в Житковичи для административных процедур и медицинского обслуживания. После закрытия моста людям приходилось ездить в объезд лишних 300 км.