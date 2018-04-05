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И паром, и понтон. Под Житковичами испытали новую переправу

  • 05 апреля 2018, 17:52
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5 апреля в районе злополучного моста через Припять в Житковичском районе прошли испытания новой паромной переправы.

После того, как ее примут в эксплуатацию компетентные службы, паром начнет переправлять через Припять людей и транспорт. Также пока работает понтонная переправа, наведенная силами военных.

Паром, который временно заменит треснувший мост, перестроили из старого рудовоза на Пинском судостроительном заводе, и по реке доставили на Полесье.

Паром способен выдержать тысячу тонн, его длина — 70 метров, ширина — 10 метров. За один рейс он может перевезти 50 человек, пять фур и 20 легковых авто.





Мост через Припять, соединяющий Житковичи и Туров, треснул в декабре 2017 года. Военные организовали понтонную переправу, а МЧС переправляли людей через реку катерами.

Мост имеет стратегическое значение для жителей райцентра, которые добирались в Туров на работу, а жители древнего города — в Житковичи для административных процедур и медицинского обслуживания. После закрытия моста людям приходилось ездить в объезд лишних 300 км.







Кстати, проблемные сектора моста планируется взорвать и заменить на новые, также будет изменено русло реки. Планируется, что новый мост будет готов к концу 2018 года.


Алена Германович, naviny.by
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