Экс-директор моторостроительного завода в Житковичах обвиняется в получении более $140 тыс. взяток

Бывший директор Житковичского моторостроительного завода обвиняется в получении более $140 тыс. взяток, сообщили БелТА в Следственном комитете.

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ОАО «Житковичский моторостроительный завод». Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями.

«Во время расследования дела при оперативном сопровождении главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД установлено, что мужчина за незаконные денежные вознаграждения обеспечивал победу резидентов Израиля и Германии в проводимых предприятием конкурсах. После этого он заключал с ними контракты на закупку металлообрабатывающего оборудования общей стоимостью более $3,5 млн. Всего, по данным следствия, с 2009 по 2015 год директор получил от представителей иностранных компаний на территории России и в городе Минске более $140 тыс. взяток», — проинформировали в СК.

При обыске дома у мужчины была обнаружена часть взятки — более $35 тыс. Наложен арест на имущество обвиняемого — ювелирные изделия, деньги, а также недвижимость на общую сумму свыше $100 тыс.

Его действия квалифицированы следствием по ч.3 ст.430 УК (получение взятки повторно, в особо крупном размере) и ч.2 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями). Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд. Обвиняемый находится под стражей.