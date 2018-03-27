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Фотофакт: на время реконструкции моста в Житковичах реку Припять направят по другому руслу

  • 27 марта 2018, 16:38
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На время реконструкции моста между Туровом и Житковичами река Припять будет направлена по другому руслу для того, чтобы строительные работы проводились на суше.

Ледокол «Байкал» в настоящее время очищает русло ото льда. Такие подготовительные работы облегчат транспортировку земснарядов, парома и другой речной техники по новому руслу.


Капитан ледокола Николай Шкурин


Треснувший мост готовится к демонтажу поврежденного пролета.



Ведущий специалист по безопасности движения Виктор Волховский



фото Сергея Холодилина, БелТА
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Места: Житковичи (380)

Метки: Общество (29427), Область (5272)

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