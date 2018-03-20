Паром никак не доплывет. Что происходит на Припяти в Житковичском районе

В выходные активный шугоход снова лишил жителей Житковичского района понтонной переправы — она заработала лишь к обеду вторника. А лед пока мешает пригнать из Пинска специально построенный паром. Раньше планировалось, что к 20 марта он начнет работу.

После последнего восстановления понтонная переправа проработала меньше двух суток. В субботу жители района получили оперативное оповещение: движение по переправе возле деревни Борки вновь закрыто. Пришлось вернуться к прежней системе доставки людей.

К месту переправы подходит рейсовый автобус Житковичи — Туров. Едущие на работу люди выходят из салона и разбирают спасательные жилеты. Следующую часть пути они преодолевают по воде. В выходные пассажирскими перевозками занимался только переоборудованный для этих целей ледокол «Байкал». За один рейс он может перевезти на другой берег 15−20 пассажиров. В понедельник-вторник ходили и катера МЧС.

В 14.00 во вторник, 20 марта, понтон снова вернули на место, сообщил TUT.BY официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий. Местным жителям отправили смс-уведомления. Если из-за погоды и шугохода снова что-то пойдет не так — наготове катера МЧС.

Паром уже готов, заверяет генеральный директор предприятия «Гомельавтодор» Игорь Матвецов, остается вопрос с транспортировкой:

— Ежедневно мы мониторим ситуацию, но пока паромное сообщение наладить не позволяет река. Вниз по течению, от переправы до самого Мозыря, все во льду. А вверх по течению — несколько «пробок». Если мы их затронем, вся масса льда пойдет вниз и забьет расчищенное для переправы место, потому что дальнейший путь тоже перекрыт. Тогда не только не сможет работать понтон, но встанут и катера. Остается ждать, когда заторы уйдут сами или хотя бы ниже по течению появится свободное для прохождения льда место.

Паром, который свяжет два берега, пока не отремонтируют треснувший автомобильный мост, построили на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе. Его расчетная грузоподъемность — тысяча тонн. За один рейс он сможет перевозить 50 пассажиров, а также 5 фур или 20−25 легковых автомобилей.

Паром должен появиться на Припяти в Житковичском районе на этой неделе, обещал 15 марта журналистам перед заседанием комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

По его словам, в период, когда может активно двигаться лед (в конце марта), возможно, будет необходимость снять понтонную переправу — и паромная переправа должна будет работать в это время. «Мы рассчитываем, что летом будет работать и понтонная, и паромная переправа. Таким образом мы обеспечим беспрепятственное передвижение с одного берега на другой», — пообещал Калинин.

7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины, и он провис. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов, примерно на год. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе.