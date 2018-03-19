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В Житковичском районе мужчина незаконно добыл 20 карасей и 5 щук. Ущерб оценили в полторы тысячи, браконьера заключили под стражу

  • 19 марта 2018, 15:40
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Житковичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о незаконной добыче рыбы на озере Червоное, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В совершении преступления против экологической безопасности и природной среды подозревается неработающий 37-летний житель деревни Дяковичи. Мужчина 16 марта без надлежащего разрешения, с использованием запрещенного орудия лова (лесковой сети) незаконно добыл 20 серебряных карасей и 5 щук. Ущерб, причиненный окружающей среде, оценен в 65 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5).


«Факт незаконной добычи рыбы выявили сотрудники Туровской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. При осмотре были обнаружены и изъяты рыба, орудие лова, мешок с веревкой, велосипед», — прокомментировала Мария Кривоногова.

Ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконную добычу рыбы. Последний раз — в 2017 году. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.281 (незаконная добыча рыбы, совершенная лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей) Уголовного кодекса Беларуси. Он заключен под стражу.


БелТА
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