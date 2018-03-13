Чтобы обеспечить переправу через Припять в Житковичском районе, в Пинске построили паром

Паром, который обеспечит переправу в Житковичском районе, готов к спуску на воду. Такая информация размещена на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня», сообщает БелТА.

На Пинском судостроительно-судоремонтном заводе завершается строительство парома. Ему предстоит обеспечивать переправу через Припять в Житковичском районе до восстановления треснувшего моста. «Это первое судно такого плана. Раньше паромы изготавливались, но они не предназначались для крупнотоннажных грузов. Таких, как, например, груженые автопоезда. К тому же требовалось найти комплексное решение задач по перевозке пассажиров и транспортных средств», — отметил Николай Котецкий, генеральный директор предприятия РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь», которое является субподрядчиком проекта.

Паром решили строить на базе судна технического флота, которое пришлось модернизировать, практически полностью изменив конструкцию. За один рейс на нем можно перемещать до 50 пассажиров, а также 5 фур или 20-25 легковых автомобилей. Роль тягловой «лошадки» предстоит исполнять буксиру, в спарке с которым между берегами будет курсировать паром.

Судно уже стоит в затоне на стапелях. Следующий этап — по эллингу спустить его на воду, а затем провести ходовые испытания. Однако время начала испытаний зависит от погоды.