«В Житковичи едем только по большой необходимости»: как без моста в ожидании ледохода и большого паводка живут и работают жители Турова и Житковичей

Процесс возвращения к жизни аварийного моста в Житковичском районе идет своим ходом. Сейчас идут общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду работ по реконструкции. Срок ввода в эксплуатацию объекта — до конца года.

До этого времени обещают большой паром, а пока снова работает понтонная переправа — после пережитых трудностей местные жители спешат по полной использовать свободу передвижений. Вот только специалисты прогнозируют: совсем скоро понтон может снова исчезнуть с маршрута. Ледохода наплавная конструкция явно не выдержит.

На работу хоть пешком

Валентина Кресо не может себе позволить опоздать на работу даже в главный женский праздник. Если в 9 утра аптека не откроется, кто-то рискует остаться без необходимых лекарств.

— Люди болеют и 8 Марта! — разводит руками фармацевт-рецептор.

Против истины Валентина не грешит: за половину праздничного дня за таблетками уже пришли более 180 человек. Ответственная работа требует ответственного отношения, а в ситуации с мостом порой и сверхусилий. Аптека, в которой она трудится, в Житковичах, а сама женщина живет в Турове. Самый неудачный вариант в эту зиму. Сейчас, когда между двумя берегами наведен понтон, проблем почти нет. К новой переправе совсем маленький крюк, на своей машине фармацевт уже приспособилась переезжать наплавную конструкцию. А вот когда понтона не было, дорога на работу напоминала квест:

— Из Турова автобус ехал или в 7 утра, или уже в 9, а это мне поздно. Встаем пораньше, до моста доезжаем, там всех высаживают — и на катера. Так же и обратно. Очень выручали друг друга, если кто на машине. Брали, кого могли, не важно, знакомый или нет. Я за это время не видела ни одного автомобиля, который от катеров уезжал бы пустым.





Одно время Валентина доезжала до моста на своей машине и, как многие, оставляла ее на день у дороги. Когда Припять возле старой переправы разлилась, некоторые транспортные средства оказались в воде, их пришлось эвакуировать. День начала зимнего паводка фармацевт помнит хорошо. Утром добралась до моста, а переправы нет.

— В объезд 250 километров минимум. Это уже не опоздание на работу, это катастрофа. Бросила машину, плюнула на страх — и на мост.

Пешком через аварийную конструкцию, несмотря на запрет, тогда перемещались многие. Перелазили через ограждения, ругались с дорожниками, боялись, что в любой момент пролет может рухнуть, но шли. А что делать, если надо на работу? Вдвоем в аптеке со своей напарницей Валентина всего три дня в неделю, в остальные рабочие дни без нее аптека не откроется, потому пока не навели новую переправу, женщина четыре дня жила у детей в Житковичах.

В Житковичи только по большой необходимости

Транспортный коллапс для Валентины стал огромным, но единственным неудобством. Говорит, что касается прочих благ, то в Турове со времени закрытия моста особо ничего не изменилось.

— Продуктов хватает, доставка есть и из Минска, и из Пинска, везут и из Давид-Городка.





Анастасия Ридецкая с того же, «туровского», берега Припяти с ней согласна. Живет она в небольшой деревушке Семурадцы, отсюда до многострадального моста всего километров пять:

— Все необходимое у нас есть. Продукты как возили, так и возят. Молочку из Мозыря, Пинска, Калинковичей. Хлеб сегодня вон из Лельчиц доставили. Близкая река уверенности в том, что без проблем получится съездить туда и обратно, не внушает.

У Анастасии этой зимой правило: через мост только по большой необходимости:

— А неизвестно, как оно пойдет. Туда можешь проехать, а назад не факт, что вернешься. У меня дочка — студентка, в Минске учится. Приехала зимой на каникулы, а тут разлив — и назад никак! Вторая дочка живет в Житковичах, но туда ездили, только если уж очень надо — за справкой в райисполком, в собес или в поликлинику. Хотя и тут выкручивались. Того, кто не мог обойтись помощью фельдшера, возили на «скорой» в Лельчицы. Туда же за больничными отправлялись. Не близкий свет, километров 50, но хоть без реки.

АЗС, на которой работает Анастасия Федоровна, по пути к «дороге жизни», понтонной переправе. Поток машин внушительный, пока перед наплавной конструкцией на светофоре горит красный, чтобы дать проехать машинам со стороны Житковичей, здесь собирается очередь из десятка транспортных средств. Елена Черная в Турове навещала старенькую бабушку. Сюда она моталась каждую неделю вне зависимости от того, насколько тяжел был путь:

— Бабушке 70 лет, она инвалид 2-й группы, ноги больные, ходит только по дому. Стирку забрать, продукты привезти надо. Даже когда только катера работали, все равно ездили. Нагружали сумки, хлеб там, крупы — и вперед. Бывало так, что возил один катерок. Представьте, приходит автобус 20–25 человек, всех выгружают, а перевозит на тот берег по 3–4 пассажира. Это ж уйма времени! Но тут, на берегу, Красный Крест палатки поставил: обогревали, чаек предлагали горячий. А если без автобуса, то до моста на своей машине, переправляешься и ждешь на том берегу какую попутку. Люди в положение входили, на дороге не бросали.

Пассажирский ледокол

Работающий понтон для Елены — огромная радость, но пользоваться оказией надо быстро — воздух теплеет:

— Скоро пойдет ледоход, боюсь, дорога через реку у нас снова станет проблемой номер один.

Окинув реку опытным взглядом, с этой мыслью соглашается и капитан ледокола «Байкал» Николай Шкурин. Майну, в которой сейчас стоит понтон, прорубило именно его судно, единственное с таким профилем в стране:

— Первый лед не выдержит ни понтон, ни эти легкие катера. У нас металл — "восьмерка"—"десятка". А там что — полтора миллиметра? Дай Бог, чтобы с самой большой лавиной и мы справились.

Сюда ледокол шел 6 суток, преодолев 650 километров — Сож, Днепр, Киевское водохранилище, а потом на Припять. Здесь экипаж всю зиму обеспечивает необходимый для сообщения коридор. Но героические намерения успели разок разбиться о суровую действительность. Судоходная инспекция оштрафовала капитана судна на 20 базовых величин:

— Пока мы шли, возле аварийного моста поставили знак, что проход для судов воспрещен, а мы под него нырнули — чтобы подстраховать катерок. А когда понтон сорвало, мы еще и за ним шли. Вот что, мне не надо было его спасать? После ситуации со штрафом пришло распоряжение: нам разрешили игнорировать эти знаки.

Пока переправа работает нормально, «Байкал» на подстраховке. Когда начнется ледоход, понтон отведут к берегу. Пройдет большой лед — возобновить перевозку смогут катера, которые пока стоят на приколе. Капитан «Байкала» жалеет об одном: когда шли порожняком, могли бы захватить с собой прогулочный теплоход. Туда за раз человек 90 можно посадить, проще и дешевле, чем по несколько раз гонять катера. Только тогда такая идея в голову никому не пришла, а сейчас появилась другая. На время ледохода, успокаивает генеральный директор предприятия «Гомельавтодор» Игорь Матвецов, временный вариант переправы найден.

— Под перевозку пассажиров переоборудуют «Байкал». Там укладывают специальный настил, за раз он сможет перевозить 15–20 человек — на такое же количество пассажиров нужно 3–4 катера МЧС.

Еще одна напасть, которую ждут местные жители — паводок, а с учетом обилия осадков он обещает быть масштабным. Недавно подсыпанные подъезды к реке уже укрепляют мешками с песком, чтобы единственную доступную дорогу не размыли воды бурной Припяти. Игорь Матвецов озвучивает внушительную цифру: нужно на это дело около 500 000 мешков. Ежедневно здесь работает более 100 дорожников. Зальет Припять только «хвосты» подъездных путей, но через неделю-полторы сюда пригонят долгожданный паром, который сейчас достраивают в Пинске. Основная ставка в перевозке людей до конца года, пока не будет отремонтирован мост, на него.

А неподалеку, возле аварийного моста, работает земснаряд, углубляющий старое русло реки. Судно уже на пару метров углубило дно — сюда временно завернут Припять, чтобы осушить участок под мостом и провести необходимые работы. Существующее русло пересыпят. Для этого с месторождений Кольно Житковичского района и Горка Лельчицкого привезут 275 тысяч кубометров грунта.